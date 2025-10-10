Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 17:36

Ценник российского футболиста из ПСЖ упал на €2 млн

Стоимость российского вратаря Сафонова из ПСЖ упала до €18 млн

Матвей Сафонов Матвей Сафонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость российского вратаря Матвея Сафонова, выступающего за французский клуб «Пари Сен-Жермен», снизилась на €2 млн (188,3 млн рублей), следует из данных портала Transfermarkt, касающиеся игроков Лиги 1. Теперь 26-летнего голкипера оценивают в €18 млн (1,6 млрд рублей), хотя в текущем сезоне он еще не выходил на поле.

В своем дебютном сезоне за ПСЖ в 2024/25 Сафонов провел 17 матчей, из которых семь завершились с нулевым счетом. В этом сезоне он стал обладателем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Что касается полузащитника «Монако» Александра Головина, его стоимость осталась на уровне €20 млн (1,8 млрд рублей). В текущем сезоне Головин сыграл три матча, однако не смог отличиться результативными действиями. Восстановление от травмы правого подколенного сухожилия занимает время, и 29-летний игрок продолжает лечение.

В рейтинге самых дорогих игроков чемпионата Франции доминируют футболисты «ПСЖ». Лидером списка стал Усман Дембеле, чья стоимость достигла €100 млн (9,4 млрд рублей) после получения «Золотого мяча», что увеличило его цену на €10 млн (941,6 млн рублей). В пятерке самых дорогих игроков также находятся Дезире Дуэ, Жуан Невеш, Хвича Кварацхелия и Витинья, каждый из которых оценен в €90 млн (8,4 млрд рублей).

Ранее испанская «Барселона» проиграла в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, уступив ПСЖ. Матч второго тура закончился со счетом 2:1 в пользу французского ФК.

Матвей Сафонов
ПСЖ
футболисты
Франция
