В Петербурге подростки избили сверстника

Подростки избили сверстника в Санкт-Петербурге, сообщает Neva.today. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по региону рассказали, что инцидент произошел на проспекте Большевиков. По предварительным данным, между подростками возник конфликт, в результате которого один из несовершеннолетних получил телесные повреждения и был госпитализирован. Личности других участников драки устанавливаются.

Ранее в Воронеже группа подростков избила двух девочек. Инцидент произошел во дворе на улице Минской. Школьниц 11 и 14 лет били ногами в живот, возили лицами по асфальту и даже перекидывали через забор. Их доставили в больницу. На следующий день родители обеих девочек подали заявления в полицию.