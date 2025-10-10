Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 10:11

Аферисты превратили отправку контрактников на СВО в криминальный бизнес

МВД России: четыре человека подозреваются в мошенничестве на контрактах для СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители задержали четырех человек, которые подозреваются в мошенничестве с контрактами на службу в зоне СВО, заявила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, жертвами злоумышленников стали более 40 человек, а ущерб от их действий превысил 80 млн рублей.

Предварительно установлено, что житель Санкт-Петербурга и трое его пособников из Псковской области действовали с середины 2024 года, используя связи в псковских военных комиссариатах. Аферисты собирали информацию о тех, кому отказали в заключении контракта для прохождения службы.

Злоумышленники связывались с такими гражданами и обещали помощь в поступлении на военную службу и отправке в зону СВО, — отметила Волк.

Новобранцев привозили в Северную столицу и на основании фиктивных документов обеспечивали им заключение контракта. На жертв оформлялись банковские карты, на которые перечислялись соцвыплаты. Фигуранты убеждали потерпевших передать им эти карты, обещая вернуть после «вычета комиссионных» за свои услуги. На самом деле все деньги мошенники сразу направляли на подконтрольные счета. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды. Схемой руководил местный бизнесмен, который вовлек в нее своих сестру и племянника. Действуя через подконтрольную компанию, мошенники успели «заработать» на своих жертвах 600 млн рублей.

СВО
контракты
мошенники
Cанкт-Петербург
Псковская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пытаются придавить»: политолог оценил возможные санкции США против Китая
Путин пригласил лидеров СНГ на встречу в преддверии Нового года
Переведенный под домашний арест журналист встретился с дипломатами
«Важно для всех нас»: Путин объяснил, к чему должны стремиться страны СНГ
Энергосистема Украины оказалась на грани коллапса
Продюсер раскрыл, почему возникли слухи о разводе Джигана и Самойловой
Путин раскрыл, в какой валюте торгуют страны СНГ между собой
В России предположили, кому достанется Нобелевская премия по экономике
Путин оценил результаты саммита России-США на Аляске
США введут войска в Израиль для поддержки международных сил в Газе
Российская телеведущая заявила, что делала аборт
Дочь Кончаловского уходит от мужа
В МВД раскрыли, как распознать попытку кражи номера телефона
Путин: двери Евразийского экономического союза открыты для новых участников
Кинолог рассказал, какой витамин необходим собаке в холодное время
Водитель без прав погибла вместе с пассажирами из-за ошибки на дороге
Магнитные бури сегодня, 10 октября: что завтра, боли, сильное напряжение
Дочь Пола Ньюмана умерла в возрасте 72 лет
Удары по Украине сегодня, 10 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Президент Таджикистана дал старт новому саммиту СНГ
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.