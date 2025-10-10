Аферисты превратили отправку контрактников на СВО в криминальный бизнес МВД России: четыре человека подозреваются в мошенничестве на контрактах для СВО

Правоохранители задержали четырех человек, которые подозреваются в мошенничестве с контрактами на службу в зоне СВО, заявила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, жертвами злоумышленников стали более 40 человек, а ущерб от их действий превысил 80 млн рублей.

Предварительно установлено, что житель Санкт-Петербурга и трое его пособников из Псковской области действовали с середины 2024 года, используя связи в псковских военных комиссариатах. Аферисты собирали информацию о тех, кому отказали в заключении контракта для прохождения службы.

Злоумышленники связывались с такими гражданами и обещали помощь в поступлении на военную службу и отправке в зону СВО, — отметила Волк.

Новобранцев привозили в Северную столицу и на основании фиктивных документов обеспечивали им заключение контракта. На жертв оформлялись банковские карты, на которые перечислялись соцвыплаты. Фигуранты убеждали потерпевших передать им эти карты, обещая вернуть после «вычета комиссионных» за свои услуги. На самом деле все деньги мошенники сразу направляли на подконтрольные счета. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды. Схемой руководил местный бизнесмен, который вовлек в нее своих сестру и племянника. Действуя через подконтрольную компанию, мошенники успели «заработать» на своих жертвах 600 млн рублей.