Похотливая учительница пошла под суд за секс с 12-летним подростком В Новой Зеландии начался суд над учительницей по делу о педофилии

В Новой Зеландии начался судебный процесс над 53-летней преподавательницей, обвиняемой в сексуальной связи с несовершеннолетним учеником, сообщает издание The Post. Мужчина, бывший в прошлом подопечным обвиняемой, утверждает о систематических противоправных действиях с ее стороны.

Инциденты, согласно иску, происходили в течение 2005–2006 годов, когда истцу было 12–13 лет. В этот период он регулярно выполнял обязанности няни для детей педагога. Представленные в суде свидетельские показания подтверждают факт его работы в указанное время. По словам ответчицы, мужчина выдумал эту историю.

Ранее преподавательница из Кентукки Кристал Симс была задержана за демонстрацию обнаженного тела ученику во время видеозвонка из душа. Как установило следствие, 30-летняя женщина поддерживала контакт с подростком через мессенджер Snapchat и договорилась о личной встрече для интимной близости.

Знакомство произошло в период работы Симс в учебном заведении округа Баррен. Их общение быстро перешло к обсуждению деталей предстоящего свидания, при этом один из телефонных диалогов был записан несовершеннолетним, однако последующий видеоразговор с демонстрацией обнаженного тела зафиксировать не удалось.