Сайт с экскурсиями в аварийное здание могут закрыть в Петербурге

В Санкт-Петербурге прокуратура подала иск в суд с требованием закрыть сайт, предлагающий экскурсии по зданию в аварийном состоянии, пишет «МК в Питере» со ссылкой на госорган. Соответствующий веб-ресурс нашли в результате мониторинга Сети.

Как отметили в прокуратуре, доступ на объект культурного наследия, который предлагается посетить, официально ограничен. Сайт своим существованием может ввести пользователей в заблуждение касаемо законности таких прогулок.

Участие в подобных экскурсиях опасно для жизни. Кроме того, это грозит негативными последствиями для публично-правовых интересов государства, предупредили прокуроры.

