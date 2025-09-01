День знаний — 2025
В России предложили запретить приложения для знакомств

Глава ФПБК Бородин: необходимо запретить приложения для знакомств

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо полностью запретить приложения и сайты для знакомств, заявил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале. По его мнению, подобные платформы наносят ущерб традиционным ценностям и развращают молодежь. Кроме того, он подчеркивает, что эти сервисы часто связаны с организованной преступностью, торговлей людьми и отмыванием денег.

Этот вопрос касается не только моральной деградации, но и национальной безопасности, — заявил Бородин.

Ранее в МВД России рассказали, чтобы защититься от мошенников во время онлайн-знакомств, достаточно предложить собеседнику прогуляться в парке. Там отметили, что после этих слов все легенды заканчиваются.

До этого депутат Госдумы Владислав Даванков призвал проработать механизм верификации мигрантов при регистрации на ресурсах онлайн-знакомств. Он предложил использовать систему «Цифровой профиль иностранного гражданина». Парламентарий отметил, что на подобных платформах наблюдаются случаи психологического давления, вымогательства и мошенничества.

сайты знакомств
запреты
Виталий Бородин
Россия
