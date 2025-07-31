В Госдуме придумали, как повысить безопасность на сайтах знакомств

В Госдуме придумали, как повысить безопасность на сайтах знакомств Депутат Даванков призвал обязать мигрантов верифицироваться на сайтах знакомств

Депутат Госдумы Владислав Даванков призвал проработать механизм верификации мигрантов при регистрации на ресурсах онлайн-знакомств, пишет 360.ru. Для этого парламентарий предложил использовать систему «Цифровой профиль иностранного гражданина».

Несмотря на то что не ведется статистика правонарушений, совершаемых через дейтинг-платформы, в сочетании с ростом преступности среди иностранных граждан, проблема требует регулирования в целях защиты российских граждан и предупреждения преступлений в цифровой среде, — подчеркнул Даванков.

Парламентарий отметил, что из-за отсутствия обязательной идентификации на подобных платформах могут быть случаи психологического давления, вымогательства и мошенничества. С соответствующей инициативой депутат обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

Ранее Даванков заявил, что в России разрабатывают законопроект о маркировке лиц с непогашенной судимостью и просроченными кредитами на сайтах знакомств. По его словам, для этого нужно развивать так называемый реестр безопасности.