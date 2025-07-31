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31 июля 2025 в 13:03

В Госдуме придумали, как повысить безопасность на сайтах знакомств

Депутат Даванков призвал обязать мигрантов верифицироваться на сайтах знакомств

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Владислав Даванков призвал проработать механизм верификации мигрантов при регистрации на ресурсах онлайн-знакомств, пишет 360.ru. Для этого парламентарий предложил использовать систему «Цифровой профиль иностранного гражданина».

Несмотря на то что не ведется статистика правонарушений, совершаемых через дейтинг-платформы, в сочетании с ростом преступности среди иностранных граждан, проблема требует регулирования в целях защиты российских граждан и предупреждения преступлений в цифровой среде, — подчеркнул Даванков.

Парламентарий отметил, что из-за отсутствия обязательной идентификации на подобных платформах могут быть случаи психологического давления, вымогательства и мошенничества. С соответствующей инициативой депутат обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

Ранее Даванков заявил, что в России разрабатывают законопроект о маркировке лиц с непогашенной судимостью и просроченными кредитами на сайтах знакомств. По его словам, для этого нужно развивать так называемый реестр безопасности.

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