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14 июля 2025 в 13:52

Россиянок защитят от уголовников и должников при знакомствах

Даванков: уголовников и должников будут помечать в приложениях знакомств

Владислав Даванков Владислав Даванков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России разрабатывают законопроект о маркировке лиц с непогашенной судимостью и просроченными кредитами на сайтах знакомств, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков на пресс-конференции по этой теме. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, для этого нужно развивать так называемый реестр безопасности.

[Нужно вносить в реестр], если человек когда-то получил статью за убийство, за тяжкий телесный вред, нанесенный человеку. <...> Такой реестр нужно создать для того, чтобы площадки для знакомств имели возможность к этим реестрам обращаться, — пояснил он.

Как призналась глава комитета по демографии партии «Новые люди», телеведущая Анфиса Чехова, она обращалась к сайтам знакомств всего два раза. По ее словам, первый раз она пошла на свидание к человеку с судимостью, от которого чудом удалось сбежать.

До этого стало известно, что МВД и Минцифры поддержали инициативу предупреждать пользователей сервисов знакомств о наличии у собеседника непогашенной судимости. По словам автора инициативы, депутата Госдумы Ксении Горячевой, ведомства уже работают над технической реализацией.

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Владислав Даванков
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Госдума
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