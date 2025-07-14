«Пришлось убегать»: Чехова рассказала о горьком опыте с сайтами знакомств Чехова призналась, что ее опыт знакомства в Сети закончился свиданием с судимым

Глава комитета по демографии партии «Новые люди», телеведущая Анфиса Чехова призналась, что обращалась к сайтам знакомств всего два раза. По ее словам, первый раз она пошла на свидание к человеку с судимостью, от которого чудом удалось сбежать.

Он не хотел меня отпускать, поехал со мной, и мне пришлось убегать от него огородами, отсиживаться в кустах в поисках такси, — рассказала Чехова.

Второй раз опыт оказался также плачевным. Телеведущая попала на женатого мужчину, который искал любовницу.

Я встретилась с мужчиной, который повез меня в ресторан и радостно сообщил, что он женат и ищет себе любовницу, — вспоминает она.

На этом телезвезда завязала с дейтинг-сайтами. При этом она отметила, что ее знакомые и подруги, у которых много работы и нет времени выбираться куда-либо, находили себе в соцсетях мужей. Для них это единственный способ познакомиться, пояснила Чехова. При этом многие также жалуются на женатых либо мошенников, добавила она.

До этого стало известно, что МВД и Минцифры поддержали инициативу предупреждать пользователей сервисов знакомств о наличии у собеседника непогашенной судимости. По словам автора инициативы, депутата Госдумы Ксении Горячевой, ведомства уже работают над технической реализацией.