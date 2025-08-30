Назван самый верный способ защититься от мошенников при онлайн-знакомствах МВД назвало прогулку способом защититься от мошенников при онлайн-знакомствах

Чтобы защититься от мошенников во время онлайн-знакомств, достаточно предложить собеседнику прогуляться в парке, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Там отметили, что после этих слов все легенды заканчиваются.

Простое приглашение «Давай погуляем в парке» рушит все сценарии. Там, где нужны настоящие встречи, легенды заканчиваются, — заявили в ведомстве.

В МВД назвали онлайн-знакомства одним из основных инструментов мошенников, поскольку схем обмана десятки. Самые распространенные из них — это просьбы о переводах, истории о срочных билетах или предложения инвестировать. Однако все эти схемы работают только в переписке.

Ранее депутат Госдумы Владислав Даванков призвал проработать механизм верификации мигрантов при регистрации на ресурсах онлайн-знакомств. Он предложил использовать систему «Цифровой профиль иностранного гражданина». Парламентарий отметил, что на подобных платформах наблюдаются случаи психологического давления, вымогательства и мошенничества.