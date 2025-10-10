Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 16:10

В США спрогнозировали жесткие действия Путина в случае одного шага НАТО

AT: Россия ответит силой на дальнейшее расширение НАТО на Восток

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин с момента начала специальной военной операции на Украине последовательно демонстрирует готовность противодействовать дальнейшему расширению НАТО в восточном направлении, пишет издание American Thinker. В материале добавляется, что если Альянс продолжит эту политику, то Москва будет вынуждена отвечать силой.

Он (Владимир Путин, — NEWS.ru) дал понять Западу, что любое дальнейшее соблазнение или подрывная деятельность в отношении Белоруссии, Грузии или России в целом не будет приветствоваться и будут встречены силой, — отмечается в статье.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о проведении ежегодных учений Steadfast Noon с применением ядерного оружия. Мероприятия запланированы на 13 октября и пройдут на авиабазе Фолькель в Нидерландах. По словам Рютте, в ходе маневров будет смоделирован сценарий использования ядерных вооружений.

До этого президент США Дональд Трамп подверг резкой критике позицию Испании как члена Североатлантического альянса. Американский лидер высказал предположение о возможном исключении этой страны из НАТО. Причиной стало невыполнение Мадридом обязательств по увеличению военных расходов до установленных нормативов.

