В США спрогнозировали жесткие действия Путина в случае одного шага НАТО

Президент России Владимир Путин с момента начала специальной военной операции на Украине последовательно демонстрирует готовность противодействовать дальнейшему расширению НАТО в восточном направлении, пишет издание American Thinker. В материале добавляется, что если Альянс продолжит эту политику, то Москва будет вынуждена отвечать силой.

Он (Владимир Путин, — NEWS.ru) дал понять Западу, что любое дальнейшее соблазнение или подрывная деятельность в отношении Белоруссии, Грузии или России в целом не будет приветствоваться и будут встречены силой, — отмечается в статье.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о проведении ежегодных учений Steadfast Noon с применением ядерного оружия. Мероприятия запланированы на 13 октября и пройдут на авиабазе Фолькель в Нидерландах. По словам Рютте, в ходе маневров будет смоделирован сценарий использования ядерных вооружений.

До этого президент США Дональд Трамп подверг резкой критике позицию Испании как члена Североатлантического альянса. Американский лидер высказал предположение о возможном исключении этой страны из НАТО. Причиной стало невыполнение Мадридом обязательств по увеличению военных расходов до установленных нормативов.