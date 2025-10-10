Лор-хирург дал советы, как просто уберечь себя от осенней простуды

Чтобы уберечь себя от простудных заболеваний, рекомендуется следить за здоровьем кишечника, пишет KP.RU со ссылкой на лор-хирурга Константина Добрецова. По его словам, нарушение микробиома ослабляет иммунную систему, повышая риск заражения.

Для поддержания кишечника лучше обогатить рацион йогуртами, растительными продуктами и цельными зернами, посоветовал Добрецов. Кроме того, следует сократить употребление сахара, есть больше фруктов и овощей. Врач также призвал отказаться от вредных привычек и снизить уровень стресса.

В целях профилактики простуды важен не только рацион, но и сон — он должен длиться не менее семи–восьми часов в сутки. Наконец, во избежание заболеваний нужны баланс витамина D в организме и регулярная физическая активность — в среднем около 150 минут в неделю, заключил врач.

Ранее эпидемиолог Михаил Лебедев заявил, что осенний всплеск простудных заболеваний связан с двумя основными факторами: похолоданием и увеличением количества контактов между людьми после летних отпусков. Однако новая волна заболеваемости ожидается в начале зимы.