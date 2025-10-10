Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 17:51

Лор-хирург дал советы, как просто уберечь себя от осенней простуды

Лор Добрецов: для профилактики простуды важно поддерживать здоровье кишечника

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы уберечь себя от простудных заболеваний, рекомендуется следить за здоровьем кишечника, пишет KP.RU со ссылкой на лор-хирурга Константина Добрецова. По его словам, нарушение микробиома ослабляет иммунную систему, повышая риск заражения.

Для поддержания кишечника лучше обогатить рацион йогуртами, растительными продуктами и цельными зернами, посоветовал Добрецов. Кроме того, следует сократить употребление сахара, есть больше фруктов и овощей. Врач также призвал отказаться от вредных привычек и снизить уровень стресса.

В целях профилактики простуды важен не только рацион, но и сон — он должен длиться не менее семи–восьми часов в сутки. Наконец, во избежание заболеваний нужны баланс витамина D в организме и регулярная физическая активность — в среднем около 150 минут в неделю, заключил врач.

Ранее эпидемиолог Михаил Лебедев заявил, что осенний всплеск простудных заболеваний связан с двумя основными факторами: похолоданием и увеличением количества контактов между людьми после летних отпусков. Однако новая волна заболеваемости ожидается в начале зимы.

хирурги
здоровье
простуда
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Блогера Камнева арестовали по делу о хищении средств
Первая леди США заявила о сотрудничестве с Россией по украинским детям
«Я передал привет»: Путин пообщался с Ким Чен Ыном через Медведева
«Чебурашка-2», мнение об СВО, рождение сына: как живет актер Сергей Лавыгин
Инстасамка со скандалом выбила деньги из стилиста
«Навсегда в наших сердцах»: Медведев поблагодарил КНДР за помощь в СВО
Суд вернул зампреда «Яблока» Шлосберга под домашний арест
Остался только позвоночник: сын превратил мать в пепел и вызвал полицию
Частые вопросы клиентов — ответы монтажников и консультантов
«Газпром» приготовился к зиме и установил новый рекорд
Медведев отметил заслуги выступавших на параде в Пхеньяне корейских бойцов
Появился уникальный снимок вращающихся вокруг друг друга черных дыр
Трамп пригрозил Китаю «масштабными» последствиями
Немецким властям объяснили, чем они сами усложняют борьбу с дронами
Еврокомиссар подтвердил планы ЕС по активам ЦБ России для Украины
«Как борщ и харчо»: Карпин сравнил работу тренером сборной и клуба
«Для этого нет причин»: Трамп передумал встречаться с Си Цзиньпином
«Стоит девушка с двумя чемоданами»: Сафронов о появлении незнакомой невесты
Лукашенко резко высказался о присуждении Нобелевской премии мира не Трампу
В США рассказали об объявлении Пентагоном «войны» СМИ
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.