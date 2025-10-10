Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 10:38

«Оголтелая позиция»: в Кремле раскритиковали Европу за последние действия

Песков заявил, что в ЕС заняли труднообъяснимую оголтелую милитаристскую позицию

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Позиция европейских стран сейчас является чрезвычайно милитаризированной и труднообъяснимой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным. По словам представителя Кремля, европейские государства активно подталкивают Киев к продолжению конфронтации.

Киевский режим всячески сподвигается на такую позицию европейцами, которые заняли ну такую труднообъяснимую, оголтелую позицию на фоне этой, милитаристскую, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что украинское руководство не осознает постепенного ослабления своих переговорных позиций. По его оценке, Киев продолжает демонстрировать жесткую позицию, но не отдает себе отчет в изменяющейся ситуации.

До этого Песков констатировал значительную паузу в российско-американском диалоге по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что власти Украины, ободренные поддержкой европейских стран, не проявляют готовности к мирному разрешению кризиса, что заблокировало реализацию договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

