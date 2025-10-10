«Важно не разъехаться далеко»: Путин объяснил, почему нужно укреплять СНГ Путин заявил, что СНГ не утрачивает своего гуманитарного значения

Содружество Независимых Государств не утрачивает своего значения, в том числе гуманитарного, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан. По его словам, бывшим республикам СССР «важно не разъехаться совсем далеко». Трансляция выступления главы государства ведется в Telegram-канале «Кремль. Новости».

СНГ не утрачивает своего значения. И смысл его в том, чтобы поддерживать общее это пространство, в том числе не в последнюю очередь гуманитарное, — подчеркнул президент.

В то же время членам объединения на определенном этапе стало ясно, что уровень взаимодействия в рамках СНГ для решения текущих сложных экономических проблем недостаточен, уточнил российский лидер. В связи с этим по инициативе Казахстана возникло другое объединение — ЕврАзЭС, добавил Путин.

Также глава государства отметил, что время роспуска Советского Союза и создания СНГ подавляющее большинство граждан «не очень-то понимали, что происходит». Эти условия сложились исторически, их нужно принять и смотреть вперед, чтобы сохранить конкурентные преимущества, возникшие благодаря единой логистике, взаимной кооперации и общему культурному коду на пространстве бывшего СССР, заключил президент.

Ранее сообщалось, что лидеры стран СНГ после официальных мероприятий провели встречу в закрытом формате. Беседа длилась около часа. В саммите приняли участие президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер-министр Армении.