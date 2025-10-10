Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 15:37

«Важно не разъехаться далеко»: Путин объяснил, почему нужно укреплять СНГ

Путин заявил, что СНГ не утрачивает своего гуманитарного значения

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Содружество Независимых Государств не утрачивает своего значения, в том числе гуманитарного, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан. По его словам, бывшим республикам СССР «важно не разъехаться совсем далеко». Трансляция выступления главы государства ведется в Telegram-канале «Кремль. Новости».

СНГ не утрачивает своего значения. И смысл его в том, чтобы поддерживать общее это пространство, в том числе не в последнюю очередь гуманитарное, — подчеркнул президент.

В то же время членам объединения на определенном этапе стало ясно, что уровень взаимодействия в рамках СНГ для решения текущих сложных экономических проблем недостаточен, уточнил российский лидер. В связи с этим по инициативе Казахстана возникло другое объединение — ЕврАзЭС, добавил Путин.

Также глава государства отметил, что время роспуска Советского Союза и создания СНГ подавляющее большинство граждан «не очень-то понимали, что происходит». Эти условия сложились исторически, их нужно принять и смотреть вперед, чтобы сохранить конкурентные преимущества, возникшие благодаря единой логистике, взаимной кооперации и общему культурному коду на пространстве бывшего СССР, заключил президент.

Ранее сообщалось, что лидеры стран СНГ после официальных мероприятий провели встречу в закрытом формате. Беседа длилась около часа. В саммите приняли участие президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер-министр Армении.

Владимир Путин
СНГ
душанбе
Таджикистан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США спрогнозировали жесткие действия Путина в случае одного шага НАТО
“Судьба Газы трояка”: политолог о развитии событий на Ближнем Востоке
Град и холодрыга до -8? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Раскрыта пенсия уехавшей из России Пугачевой
Путин рассказал, что получил на день рождения от военных
Переговоры России и Норвегии о вылове трески оказались под угрозой срыва
Как отреставрировать и освежить старую мебель своими руками
«Бог с ними»: Путин о провале Трампа с Нобелевской премией мира
Путин раскрыл, остались ли в силе договоренности саммита на Аляске
В Госдуме оценили предложение ограничить число домашних животных
Путин сообщил, чего ждет от Азербайджана
Умные окна: от энергосбережения до автоматического проветривания
На БИОПРОМ обсудили лекарственное обеспечение пациентов с редкими болезнями
Бастрыкин заинтересовался ЧП с рухнувшим деревом на мать с младенцем
Первая женщина-премьер Японии может остаться без своего поста
Раскрыто, почему НАТО не оставляет попыток взять контроль над Каспием
Путин заявил, что результаты расследования крушения самолета AZAL уже понятны
Путин заявил, что у России и Азербайджана не было кризиса в отношениях
В Петербурге пять человек обвинили в хищении 37 млн у агентства телевидения
Путин наградил легенду «Спартака»
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Семья и жизнь

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.