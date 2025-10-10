Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 15:02

Лидеры стран СНГ провели часовую встречу за закрытыми дверями в Душанбе

Заседание Совета глав государств — участников СНГ в Душанбе Заседание Совета глав государств — участников СНГ в Душанбе Фото: kremlin.ru

Лидеры стран СНГ, собравшиеся на саммит в Душанбе, после официальных мероприятий провели встречу в закрытом формате, сообщил Telegram-канал «Пул первого». Беседа длилась около часа. Подробности обсуждений пока не раскрываются. После этого лидеры стран СНГ разъехались.

Саммит СНГ прошел 10 октября в Душанбе. В нем приняли участие президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер-министр Армении. Совет глав государств СНГ является высшим органом Содружества, где рассматриваются ключевые вопросы сотрудничества и изменения в структуре организации. Предыдущее заседание прошло в октябре 2024 года в Москве.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержала решение создать новый формат «СНГ плюс». Глава государства выразил уверенность, что это позволит активнее вовлекать в Содружество другие страны и международные организации.

На саммите лидеры стран Содружества Независимых Государств приняли решение предоставить Шанхайской организации сотрудничества статус наблюдателя при СНГ. Это решение направлено на укрепление взаимодействия двух объединений, сообщает пресс-служба Кремля.

СНГ
саммиты
Таджикистан
президенты
