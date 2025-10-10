Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 15:33

Зоозащитник раскритиковал идею ограничить число животных в квартире

Зоозащитник Горячев назвал истерией идею ограничить число животных в квартире

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Законопроект об ограничении числа кошек и собак на квадратный метр — это проявление истерии и искусственная норма, заявил НСН зоозащитник Кирилл Горячев. Он отметил, что в России уже есть санитарные правила содержания питомцев в квартирах.

Зачем вводить искусственные нормы? Это просто идет в контексте истерии на эту тему. Я надеюсь, эта история в Госдуме не пройдет. Авторы законопроекта могли руководствоваться хорошими мотивами, так как проблема такая встречается, но есть большая разница, какую породу собак содержит человек. Это проблема более глубокая, такими топорными средствами ее не решить, — отметил Горячев.

По его словам, действующих норм и правил достаточно, чтобы регулировать содержание животных. Зоозащитник добавил, что важно не то, сколько питомцев содержится в доме, а какие именно у них условия жизни. Если все в порядке и не нарушены права проживающих рядом людей, то вопросов быть не должно.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко предложил установить максимальное количество домашних животных в квартирах. Документ предусматривает привязку норм содержания питомцев к площади жилого помещения.

животные
питомцы
зоозащитники
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Град и холодрыга до -8? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Раскрыта пенсия уехавшей из России Пугачевой
Путин рассказал, что получил на день рождения от военных
Переговоры России и Норвегии о вылове трески оказались под угрозой срыва
Как отреставрировать и освежить старую мебель своими руками
«Бог с ними»: Путин о провале Трампа с Нобелевской премией мира
Путин раскрыл, остались ли в силе договоренности саммита на Аляске
В Госдуме оценили предложение ограничить число домашних животных
Путин сообщил, чего ждет от Азербайджана
Умные окна: от энергосбережения до автоматического проветривания
На БИОПРОМ обсудили лекарственное обеспечение пациентов с редкими болезнями
Бастрыкин заинтересовался ЧП с рухнувшим деревом на мать с младенцем
Первая женщина-премьер Японии может остаться без своего поста
Раскрыто, почему НАТО не оставляет попыток взять контроль над Каспием
Путин заявил, что результаты расследования крушения самолета AZAL уже понятны
Путин заявил, что у России и Азербайджана не было кризиса в отношениях
В Петербурге пять человек обвинили в хищении 37 млн у агентства телевидения
Путин наградил легенду «Спартака»
Путин оценил значимость плана Трампа по урегулированию в Газе
Военэскперт рассказал, чем «Фламинго» отличается от «Томагавка»
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Семья и жизнь

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.