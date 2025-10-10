Зоозащитник раскритиковал идею ограничить число животных в квартире

Законопроект об ограничении числа кошек и собак на квадратный метр — это проявление истерии и искусственная норма, заявил НСН зоозащитник Кирилл Горячев. Он отметил, что в России уже есть санитарные правила содержания питомцев в квартирах.

Зачем вводить искусственные нормы? Это просто идет в контексте истерии на эту тему. Я надеюсь, эта история в Госдуме не пройдет. Авторы законопроекта могли руководствоваться хорошими мотивами, так как проблема такая встречается, но есть большая разница, какую породу собак содержит человек. Это проблема более глубокая, такими топорными средствами ее не решить, — отметил Горячев.

По его словам, действующих норм и правил достаточно, чтобы регулировать содержание животных. Зоозащитник добавил, что важно не то, сколько питомцев содержится в доме, а какие именно у них условия жизни. Если все в порядке и не нарушены права проживающих рядом людей, то вопросов быть не должно.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко предложил установить максимальное количество домашних животных в квартирах. Документ предусматривает привязку норм содержания питомцев к площади жилого помещения.