Украинские власти не осознают, что с каждым днем их переговорная позиция становится слабее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По его мнению, Киев продолжает придерживаться неподатливой позиции, однако не отдает себе в этом отчет.

К нашему сожалению, [Украина] не отдает себе отчет в том, что с каждым днем переговорные позиции ухудшаются у них, — заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил о серьезной паузе в диалоге России и США по украинскому урегулированию. По его словам, киевские власти, воодушевленные поддержкой европейцев, не проявляют стремления к мирному разрешению конфликта, что затормозило развитие стамбульских договоренностей.

До этого президент России Владимир Путин на совещании с военным руководством констатировал отступление ВСУ по всей линии фронта. Он отметил, что, несмотря на попытки упорного сопротивления, украинские силы вынуждены отходить.

Кроме того, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk может привести к опасной эскалации. Как подчеркнул эксперт, Россия впервые четко обозначила эту систему вооружения как «красную линию» и оставила за собой право на силовой ответ.