Экс-аналитик ЦРУ предупредил об эскалации при передаче Tomahawk Украине Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: передача Украине Tomahawk повысит риск конфликта с РФ

Передача крылатых ракет Tomahawk Украине может привести к опасной эскалации конфликта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, комментируя заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова на YouTube-канале @DanielDavisDeepDive. Он подчеркнул, что Москва обозначила четкую «красную линию» в отношении этих вооружений и может отреагировать силовым путем.

Мы впервые слышим, что россияне устанавливают красную линию в отношении системы вооружения. Раньше были HIMARS, Taurus и ничего такого, а теперь нам грозит эскалация, если продать Tomahawk, — сказал Джонсон.

По словам Джонсона, Россия будет иметь полное право уничтожать пусковые установки Tomahawk, что способно привести к потерям среди американских военных. Он подчеркнул, что подобное развитие событий должно быть предотвращено.

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя журналистам в Белом доме принятие решения по поводу поставок Tomahawk Украине, признался, что хочет понять, как Киев планирует их использовать. По словам президента, он не желает видеть эскалацию конфликта между двумя странами.