09 октября 2025 в 09:10

Экс-аналитик ЦРУ предупредил об эскалации при передаче Tomahawk Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: передача Украине Tomahawk повысит риск конфликта с РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Передача крылатых ракет Tomahawk Украине может привести к опасной эскалации конфликта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, комментируя заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова на YouTube-канале @DanielDavisDeepDive. Он подчеркнул, что Москва обозначила четкую «красную линию» в отношении этих вооружений и может отреагировать силовым путем.

Мы впервые слышим, что россияне устанавливают красную линию в отношении системы вооружения. Раньше были HIMARS, Taurus и ничего такого, а теперь нам грозит эскалация, если продать Tomahawk, — сказал Джонсон.

По словам Джонсона, Россия будет иметь полное право уничтожать пусковые установки Tomahawk, что способно привести к потерям среди американских военных. Он подчеркнул, что подобное развитие событий должно быть предотвращено.

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя журналистам в Белом доме принятие решения по поводу поставок Tomahawk Украине, признался, что хочет понять, как Киев планирует их использовать. По словам президента, он не желает видеть эскалацию конфликта между двумя странами.

Tomahawk
Украина
Россия
ракеты
