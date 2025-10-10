Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 15:13

Криминалист ответил, как избежать преступлений бездомного убийцы из Ижевска

Криминалист Игнатов: серийному убийце из Ижевска необходимо найти общежитие

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Известному как «ижевский Раскольников» серийному убийце Юрию Артамонову необходимо предоставить место жительства, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, данная инициатива позволит избежать новых преступлений со стороны маньяка, который ночует на улице после освобождения из тюрьмы.

По статистике, порядка 70% заключенных после выхода из тюрьмы вновь совершают преступления. Что касается данной ситуации, здесь сложно сказать, как он себя поведет, но человек явно социально не адаптирован, и, конечно, это дело в первую очередь сотрудников полиции и уголовной исполнительной системы. За ним должно вестись оперативное негласное наблюдение. А для этого он должен быть трудоустроен и иметь определенное место жительства, — отметил Игнатов.

Он подчеркнул, что нельзя подталкивать или провоцировать человека на повторное совершение преступлений, особенно таких тяжких, как убийство. По мнению криминалиста, местные власти должны незамедлительно принять меры, чтобы найти для него место в общежитии или хостеле.

Человеку нужно позволить где-то переночевать, приготовить себе еду и заработать средства на существование. Иначе он снова может совершить преступление. Вот так просто выбросить такого особо опасного преступника на улицу и делать, что хочет, ни в коем случае нельзя, — заключил Игнатов.

Ранее член Совета по правам человека Ева Меркачева заявила, что Артамонов представляет серьезную опасность для общества. По ее мнению, 25-летний срок заключения мог лишить ижевчанина навыков взаимодействия с социумом.

