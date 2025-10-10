Военэксперт раскрыл, как удары по украинской энергетике отразятся на СВО Военэксперт Кнутов: на Украине перестают работать компании по производству ракет

Удары по энергетическим объектам Украины оказывают принципиальное влияние на ход специальной военной операции, поскольку лишают предприятия электроэнергии, необходимой для производства ракет и беспилотников, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, вывод из строя подобных целей напрямую сказывается на оборонном потенциале противника.

Удары России по энергетическим объектам Украины имеют принципиальное значение, потому что электроэнергия поступает на предприятия, где производятся крылатые ракеты, в том числе «Фламинго» и беспилотники большой дальности, в частности «Лютые». Поэтому, конечно, вывод из строя подобного рода объектов играет принципиальную роль в ходе СВО, — пояснил Кнутов.

Он добавил, что задача осложняется особенностями советской энергосистемы, которая была закольцована. По его мнению, для достижения долгосрочного эффекта необходимо не только выводить из строя основные объекты, но и работать на упреждение, поражая точки, отвечающие за переключение между кольцами и быстрое восстановление подачи электричества.

Другое дело, что выводить из строя энергетическую систему Украины непросто. Еще в советские времена она закольцовывалась особым образом, что позволяло в случае выхода из строя одних объектов, переключать систему снабжения и таким образом восстанавливать ее, пусть временно. Поэтому на сегодня задача стоит не только в том, чтобы выводить из строя сами объекты энергетики, но и фактически работать на упреждение, не допуская атак. Необходимо наносить удары, в том числе в точки, которые обеспечивают перемыкание различных колец, которые обеспечивают достаточно быстрое восстановление подачи электроэнергии, — резюмировал Кнутов.

Ранее сообщалось, что в здание правительства Украины завезли биотуалеты после отключения электроэнергии. В Киеве наблюдаются перебои в подаче электричества и воды. Сотрудники Верховной рады запасаются водой в бутылках для депутатов. После атак российских военных на ключевые объекты инфраструктуры аварийные отключения продолжаются в ряде регионов на востоке Украины.