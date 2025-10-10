Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 15:27

«Придется доставать зимнюю одежду»: синоптик о похолодании в октябре

Синоптик Сергеев заявил, что виток похолодания начнется уже на следующей неделе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Виток похолодания накроет столичный регион уже на следующей неделе, рассказал в беседе с NEWS.ru Синоптик Александр Сергеев. По его словам, москвичей ждут дожди, а местами и мокрый снег. Специалист посоветовал готовить теплую одежду для непогоды.

Первая декада октября была достаточно теплой, жители многих регионов страны могли наслаждаться комфортной погодой. Однако ситуация вскоре радикально поменяется: мы столкнемся с обильными осадками в виде дождя и местами мокрого снега, станет значительно холодать. Придется доставать зимнюю одежду, головные уборы, — сказал Сергеев.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что мокрый снег вперемешку с дождями в Москву и Подмосковье может принести циклон «Барбара». По его словам, местами припорошит отдельные районы таких подмосковных городов, как Клин, Сергиев Посад и Дмитров. Он добавил, что снег сразу растает.

Метеорологическая же зима в Москве, по словам Тишковца, наступит во второй половине ноября. Он отметил, что устойчивый снежный покров будет сформирован в конце ноября — начале декабря.

