«Придется доставать зимнюю одежду»: синоптик о похолодании в октябре Синоптик Сергеев заявил, что виток похолодания начнется уже на следующей неделе

Виток похолодания накроет столичный регион уже на следующей неделе, рассказал в беседе с NEWS.ru Синоптик Александр Сергеев. По его словам, москвичей ждут дожди, а местами и мокрый снег. Специалист посоветовал готовить теплую одежду для непогоды.

Первая декада октября была достаточно теплой, жители многих регионов страны могли наслаждаться комфортной погодой. Однако ситуация вскоре радикально поменяется: мы столкнемся с обильными осадками в виде дождя и местами мокрого снега, станет значительно холодать. Придется доставать зимнюю одежду, головные уборы, — сказал Сергеев.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что мокрый снег вперемешку с дождями в Москву и Подмосковье может принести циклон «Барбара». По его словам, местами припорошит отдельные районы таких подмосковных городов, как Клин, Сергиев Посад и Дмитров. Он добавил, что снег сразу растает.

Метеорологическая же зима в Москве, по словам Тишковца, наступит во второй половине ноября. Он отметил, что устойчивый снежный покров будет сформирован в конце ноября — начале декабря.