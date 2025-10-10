Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 15:35

«Мы видим»: Путин высказался о работе руководства Афганистана

Путин отметил работу афганского правительства по стабилизации ситуации в стране

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Действующее правительство Афганистана предпринимает максимальные усилия для стабилизации обстановки в государстве, признавая наличие значительных проблем, заявил президент России Владимир Путин по итогам визита в Таджикистан. Российский лидер отметил, что афганское руководство осознает сложность текущей ситуации и объем стоящих перед страной вызовов, передает ТАСС.

Мы видим, что нынешнее правительство в Афганистане все делает для того, чтобы нормализовать ситуацию в этой стране. Но тем не менее там проблем еще достаточно много, и само афганское руководство это признает, — сказал глава РФ.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил организовать консультации высокого уровня по Афганистану с участием России и государств Центральной Азии. Данная инициатива была представлена в Душанбе в рамках саммита.

Кроме того, Глава МИД РФ Сергей Лавров на VII заседании Московского формата консультаций по Афганистану заявил о категорической недопустимости размещения военной инфраструктуры третьих государств на афганской территории. Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, данная позиция распространяется в том числе и на соседние с Афганистаном страны.

