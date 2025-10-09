Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 20:41

Президент Узбекистана выступил с важным предложением по Афганистану

Мирзиеев предложил РФ и Центральной Азии провести консультации по Афганистану

Шавкат Мирзиеев Шавкат Мирзиеев Фото: president.uz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил России и странам Центральной Азии провести консультации высокого уровня по Афганистану, сообщил пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов в своем Telegram-канале. Инициатива была озвучена в Душанбе на втором саммите в формате «Центральная Азия — Россия».

Президент Шавкат Мирзиеев <…> подчеркнул важность совместных мер против терроризма, экстремизма, киберугроз и торговли людьми, а также предложил проведение консультаций высокого уровня по Афганистану, — говорится в сообщении.

Мирзиеев также представил комплекс инициатив, направленных на укрепление стратегического партнерства, развитие экономического сотрудничества и совместное обеспечение региональной стабильности.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите заявил о схожих подходах сторон к ключевым вопросам международной повестки. Он отметил, что РФ и страны центральноазиатского региона координируют свои позиции в ООН и других многосторонних форматах.

До этого глава МИД России Сергей Лавров на заседании Московского формата консультаций по Афганистану заявил о категорической неприемлемости размещения военной инфраструктуры третьих стран на территории Афганистана. Дипломат подчеркнул, что это касается и соседних государств.

Афганистан
Россия
Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
