Путин раскрыл, с кем Россия выработала общий язык Путин: Россия и Центральная Азия имеют близкие подходы к мировым проблемам

У России и стран Центральной Азии схожие подходы к актуальным международным проблемам, заявил президент РФ Владимир Путин. Он выступил на саммите «Россия — Центральная Азия» и отметил, что стороны согласовывают свои позиции по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки.

Россия и страны Центрально-азиатской пятерки придерживаются единых или близких подходов к ключевым вопросам региональной и мировой повестки, координируют позиции в ООН и других многосторонних форматах, — сказал глава государства.

Ранее президент России в ходе встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе заявил о значительном совпадении интересов двух стран. Российский лидер охарактеризовал позиции Москвы и Баку как «очень близкие».

В рамках государственного визита в Таджикистан Путин провел переговоры с президентом Эмомали Рахмоном. Согласно информации пресс-службы Кремля, в ходе встречи были рассмотрены наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки. Часть обсуждения прошла в формате тет-а-тет.