Путин обсудил с Рахмоном чувствительные темы с глазу на глаз

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном наиболее чувствительные вопросы в рамках государственного визита, сообщила пресс-служба Кремля. Переговоры прошли в Душанбе, часть обсуждения лидеры провели тет-а-тет.

Спасибо еще раз за приглашение. Мы сейчас имели возможность с вами с глазу на глаз поговорить на наиболее чувствительные темы. Хотя еще вчера вечером это произошло, — подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил о позитивном развитии отношений с Таджикистаном по всем направлениям. Он также поблагодарил Рахмона за внимательное отношение к русской культуре и языку, отметив, что уровень двусторонних связей соответствует статусу государственного визита.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о конструктивном телефонном разговоре Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Звонок состоялся в день рождения российского главы, во время которого азербайджанский коллега тепло его поздравил. Лидеры договорились о предстоящей личной встрече.