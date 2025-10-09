Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 10:01

Путин отметил динамичное развитие отношений между Россией и Таджикистаном

Путин: отношения Москвы и Душанбе развиваются хорошими темпами

Владимир Путин и Эмомали Рахмон Владимир Путин и Эмомали Рахмон Фото: kremlin.ru

Отношения между Россией и Таджикистаном развиваются хорошими темпами и соответствуют уровню государственного визита, заявил президент РФ Владимир Путин. Он поблагодарил таджикского коллегу Эмомали Рахмона за внимательное отношение к русской культуре и русскому языку, сообщает ТАСС.

Спасибо вам прежде всего за приглашение посетить Таджикистан с государственным визитом. Это связано с определенной внешней стороной дела — с протокольной, но суть наших отношений, наполнение наших отношений соответствует внешней атрибутике. <...> Отношения развиваются весьма позитивно, причем по всем направлениям, — сказал Путин.

Ранее стало известно, что Путин и Рахмон начали двусторонние переговоры. Беседа глав государств проходит в формате тет-а-тет во Дворце наций на улице Шириншо Шотемура в Душанбе. Это уже четвертая личная встреча президентов в текущем году.

До этого сообщалось, что Путин прибыл на площадь перед главным входом во Дворец наций на своем лимузине Aurus. В честь этого события были подняты государственные флаги России и Таджикистана, выстроен почетный караул, а военный оркестр играл торжественную музыку.

Владимир Путин
Россия
Таджикистан
Эмомали Рахмон
