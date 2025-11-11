Гинеколог назвала факторы, чаще всего провоцирующие кандидоз

Кандидоз чаще всего развивается у пациентов с нарушениями иммунной или гормональной регуляции, а также при дисбактериозе, который может быть спровоцирован стрессом, заявила NEWS.ru врач — акушер-гинеколог Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Рафиса Кунафина. По ее словам, в группу повышенного риска входят женщины в период беременности или климакса, а также люди с хроническими заболеваниями.

Кандидоз развивается преимущественно у пациентов с нарушениями иммунной или гормональной регуляции и при дисбактериозе. В группу риска входят женщины в период беременности, климакса или приема гормональных контрацептивов, пациенты, проходящие длительную антибактериальную или глюкокортикоидную терапию, а также люди с сахарным диабетом, анемией и хроническими заболеваниями. Стресс и переутомление снижают иммунитет, и условно-патогенная флора начинает активно расти. Это также может влиять на микробиоту кишечника, нарушая баланс между полезными и условно-патогенными микроорганизмами. Нарушение может привести к избыточному размножению Candida, — пояснила Кунафина.

Она добавила, что повышенный риск развития кандидоза также наблюдается у новорожденных. Кроме этого, по ее словам, в зоне риска находятся пожилые люди и пациенты с вирусом иммунодефицита человека.

Ранее гинеколог Илона Агрба заявила, что неприятный запах от женских гениталий может указывать на нарушения интимного здоровья. По словам врача, характер запаха помогает определить возможную причину проблемы.