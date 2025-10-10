Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 15:28

В окружении Кудрявцевой ответили на слухи о ее ссоре с Гузеевой

Менеджер Шахиди: Кудрявцева и Гузеева продолжают общаться

Лера Кудрявцева Лера Кудрявцева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Телеведущая Лера Кудрявцева продолжает общаться с актрисой Ларисой Гузеевой, заявил менеджер Кудрявцевой Табриз Шахиди. По словам представителя звезды, переданным Общественной Службой Новостей, слухи об их ссоре недостоверны.

Это полный бред, который распространяют СМИ, не проверив достоверность информации. И такой бред, честно говоря, даже комментировать не хочется. Все нормально у них,— сообщил Шахиди.

Ранее Гузеева намекнула на лицемерие и непорядочность Кудрявцевой после выхода выпуска шоу «Звезды сошлись». Причиной стал скандал с виллами на Бали от застройщика Сергея Домогацкого, когда Гузееву заподозрили в причастности к афере.

Россия
Лера Кудрявцева
Лариса Гузеева
телеведущие
