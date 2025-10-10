Путин пообещал помочь молодежи из Таджикистана

Россия будет поддерживать молодых граждан Таджикистана, желающих получить высшее образование в российских вузах, заявил президент Владимир Путин. По его словам, Москва намерена развивать гуманитарное сотрудничество и образовательные программы с Душанбе, передает пресс-служба Кремля.

Будем наращивать условия для работы филиалов российских вузов, которые [в Таджикистане] развернули свою деятельность. И будем поддерживать стремление молодых людей из Таджикистана проходить обучение в вузах Российской Федерации, — заключил Путин.

Ранее Путин сообщил о росте товарооборота с Таджикистаном более чем на 17% за первые семь месяцев текущего года. На встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном он назвал эту динамику положительной и призвал сохранить ее.

Позднее Путин на заседании Совета глав государств СНГ заявил, что странам Содружества важно стремиться не просто к импортозамещению, а к лидерству в ключевых производственных отраслях. По его мнению, такая задача актуальна для всех участников объединения.