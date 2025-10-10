Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 15:28

Путин пообещал помочь молодежи из Таджикистана

Путин: Россия будет поддерживать студентов из Таджикистана

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Россия будет поддерживать молодых граждан Таджикистана, желающих получить высшее образование в российских вузах, заявил президент Владимир Путин. По его словам, Москва намерена развивать гуманитарное сотрудничество и образовательные программы с Душанбе, передает пресс-служба Кремля.

Будем наращивать условия для работы филиалов российских вузов, которые [в Таджикистане] развернули свою деятельность. И будем поддерживать стремление молодых людей из Таджикистана проходить обучение в вузах Российской Федерации, — заключил Путин.

Ранее Путин сообщил о росте товарооборота с Таджикистаном более чем на 17% за первые семь месяцев текущего года. На встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном он назвал эту динамику положительной и призвал сохранить ее.

Позднее Путин на заседании Совета глав государств СНГ заявил, что странам Содружества важно стремиться не просто к импортозамещению, а к лидерству в ключевых производственных отраслях. По его мнению, такая задача актуальна для всех участников объединения.

Владимир Путин
Таджикистан
молодежь
образование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
“Судьба Газы трояка”: политолог о развитии событий на Ближнем Востоке
Град и холодрыга до -8? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Раскрыта пенсия уехавшей из России Пугачевой
Путин рассказал, что получил на день рождения от военных
Переговоры России и Норвегии о вылове трески оказались под угрозой срыва
Как отреставрировать и освежить старую мебель своими руками
«Бог с ними»: Путин о провале Трампа с Нобелевской премией мира
Путин раскрыл, остались ли в силе договоренности саммита на Аляске
В Госдуме оценили предложение ограничить число домашних животных
Путин сообщил, чего ждет от Азербайджана
Умные окна: от энергосбережения до автоматического проветривания
На БИОПРОМ обсудили лекарственное обеспечение пациентов с редкими болезнями
Бастрыкин заинтересовался ЧП с рухнувшим деревом на мать с младенцем
Первая женщина-премьер Японии может остаться без своего поста
Раскрыто, почему НАТО не оставляет попыток взять контроль над Каспием
Путин заявил, что результаты расследования крушения самолета AZAL уже понятны
Путин заявил, что у России и Азербайджана не было кризиса в отношениях
В Петербурге пять человек обвинили в хищении 37 млн у агентства телевидения
Путин наградил легенду «Спартака»
Путин оценил значимость плана Трампа по урегулированию в Газе
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Семья и жизнь

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.