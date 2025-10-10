Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 11:25

«Важно для всех нас»: Путин объяснил, к чему должны стремиться страны СНГ

Путин заявил, что странам СНГ нужно стремиться к лидерству в производстве

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

России, как и другим странам Содружества Независимых Государств (СНГ), следует не просто стремиться к импортозамещению, а идти к лидерству в производственной сфере, такое мнение президент Владимир Путин высказал в ходе выступления на заседании Совета глав СНГ в узком составе. По словам главы государства, которые приводит пресс-служба Кремля, это «важно для всех нас».

В рамках СНГ идут процессы импортозамещения, но, как мы сейчас уже и в России считаем, полагаю, это важно и для всех нас: важно не заместить что-то, а быть лидерами где-то, и не просто где-то, на какой-то периферии развития, а по ключевым направлениям, — сказал Путин.

Российский лидер также обратил внимание, что практически все расчеты между государствами СНГ осуществляются в национальных валютах. Государствами создается устойчивая финансовая инфраструктура, независимая от внешнего воздействия, констатировал Путин.

В ходе саммита СНГ в Душанбе состоялась неформальная встреча Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе нее политики обменялись рукопожатием и обнялись.

Россия
СНГ
Владимир Путин
импортозамещение
производство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд вынес вердикт по делу об избиении школьницы в туалете
Выбросивший трехлетнюю дочь из окна мужчина корчил рожи перед судьей
Санкции США вынудили Венгрию искать другую страну для импорта нефти
Рубль упадет до 100? Курс сегодня, 10 октября, что с долларом, евро и юанем
Семь приемов, чтобы встроить окна в интерьер без капитального ремонта
Синоптик рассказал, когда в Москве пойдет первый снег
Юрист раскрыл, что грозит за отказ впустить в квартиру газовщика
В Петербурге задержана глава ЦУР Елена Никитина
Кафе, где Гоголь писал «Мертвые души», хотят переделать в модный бутик
Политолог объяснил, почему Трампу не удалось получить Нобелевскую премию
В Минобороны назвали рекордное число сбитых дронов ВСУ
Предавший товарищей боец СВО раскрыл отношение к погибшим сослуживцам
ВС России разнесли объекты энергосистемы ВПК Украины
Лидеры Содружества Независимых Государств приняли решение по «СНГ плюс»
Директор лицея или криминальный авторитет: раскрыто дело убийства Мениса
В Минобороны РФ раскрыли число ударов, нанесенных по ВПК Украины за неделю
Возможный убийца архитектора Супоницкого оставил прощальное послание жене
Дом из легендарного клипа Slipknot выставили на аукцион
Суд заключил под стражу жителя Уфы, выбросившего дочь с четвертого этажа
Романтическая комедия «Сводишь с ума» вышла в широкий прокат
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.