«Важно для всех нас»: Путин объяснил, к чему должны стремиться страны СНГ

«Важно для всех нас»: Путин объяснил, к чему должны стремиться страны СНГ Путин заявил, что странам СНГ нужно стремиться к лидерству в производстве

России, как и другим странам Содружества Независимых Государств (СНГ), следует не просто стремиться к импортозамещению, а идти к лидерству в производственной сфере, такое мнение президент Владимир Путин высказал в ходе выступления на заседании Совета глав СНГ в узком составе. По словам главы государства, которые приводит пресс-служба Кремля, это «важно для всех нас».

В рамках СНГ идут процессы импортозамещения, но, как мы сейчас уже и в России считаем, полагаю, это важно и для всех нас: важно не заместить что-то, а быть лидерами где-то, и не просто где-то, на какой-то периферии развития, а по ключевым направлениям, — сказал Путин.

Российский лидер также обратил внимание, что практически все расчеты между государствами СНГ осуществляются в национальных валютах. Государствами создается устойчивая финансовая инфраструктура, независимая от внешнего воздействия, констатировал Путин.

В ходе саммита СНГ в Душанбе состоялась неформальная встреча Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе нее политики обменялись рукопожатием и обнялись.