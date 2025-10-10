Путин раскрыл, в какой валюте торгуют страны СНГ между собой

Практически все расчеты между государствами Содружества Независимых Государств осуществляются в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ. Глава государства отметил, что странами создается устойчивая финансовая инфраструктура, независимая от внешнего воздействия, передает Кремль.

Нашими странами выстраивается устойчивая и независимая от внешнего влияния и финансовая инфраструктура. Практически все взаиморасчеты теперь выполняются в национальных валютах, — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил о совпадении подходов со странами Центральной Азии к актуальным международным проблемам. Глава государства отметил успешную координацию позиций по важнейшим вопросам глобальной и региональной повестки дня.

Кроме того, президент России заявил о пристальном внимании Москвы к событиям в секторе Газа и активном содействии мирному урегулированию. Как сообщает пресс-служба Кремля, данная работа осуществляется российскими властями совместно с партнерами по ближневосточному региону.