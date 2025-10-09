Путин заявил о вкладе России в урегулирование ситуации в секторе Газа Путин: Россия активно участвует в попытках стабилизировать ситуацию в Газе

Россия внимательно следит за ситуацией в секторе Газа и пытается способствовать ее урегулированию, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании второго саммита «Россия — Центральная Азия». По его словам, над этим вопросом Москва работает вместе с партнерами по Ближнему Востоку, передает пресс-служба Кремля.

Мы внимательно не только наблюдаем, но и пытаемся вместе с нашими партнерами по Ближнему Востоку внести свой вклад в это урегулирование, — сказал Путин.

Ранее стало известно, что в силу вступило соглашение между Израилем и ХАМАС. Стороны подписали документ в результате переговоров, которые проходили в Египте при участии посредников.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что ХАМАС и Израиль договорились выполнить первую фазу сделки по примирению. Палестинское движение обязалось освободить заложников, а Тель-Авив — отвести войска. По его мнению, вскоре все захваченные заложники будут освобождены. Также стало известно, что в конце недели Трамп может совершить рабочую поездку на Ближний Восток.

Представитель движения ХАМАС Тахер ан-Нуну сообщил, что палестинская сторона и Израиль через посредников обменялись списками заложников и заключенных, подлежащих освобождению. По его словам, в переданном Тель-Авиву перечне содержится согласованное количество арестованных палестинцев.