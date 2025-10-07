Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 18:24

В МИД предупредили о последствиях кражи российских активов в ЕС

МИД: Россия ответит на попытки европейских стран украсть замороженные активы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России есть чем ответить на попытки европейских государств присвоить ее замороженные активы, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Он подчеркнул, что указанные средства по праву принадлежат Москве, передает ТАСС.

Это не какие-то планы передать [активы Украине], это просто уже неоднократная попытка украсть то, что принадлежит нам по праву. И как сказал [пресс-секретарь президента РФ] Дмитрий Сергеевич Песков, у нас есть чем ответить, поэтому пусть они подумают сто раз, прежде чем сделать свои необдуманные действия, — сказано в заявлении.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет преследовать инициаторов конфискации ее активов на Западе. По его словам, РФ воспользуется всеми возможными юридическими инструментами для защиты своих интересов.

До этого профессор финансов университета Эль-Ходейда (Йемен) Абдель Васиа ад-Даккаф заявил, что использование замороженных российских активов для помощи Украине приведет к отзыву странами своих вкладов из банков Евросоюза и США. Он убежден, что ЕС потеряет доверие инвесторов, если продолжит данную политику.

Прежде канцлер Германии Фридрих Мерц предложил задействовать замороженные российские активы как обеспечение для кредита Украине на сумму около $160 млрд (13,2 трлн рублей). Эксперты предупредили, что это может увеличить нагрузку на налогоплательщиков стран ЕС.

