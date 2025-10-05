МИД России предупредил о дипфейке с Марией Захаровой

Министерство иностранных дел России опровергло фальшивую видеозапись с участием представителя Марии Захаровой, сообщается в Telegram-канале ведомства. В заявлении подчеркивается, что это очередная подделка, созданная с применением технологий искусственного интеллекта, где на реальный видеоряд из интервью радио Sputnik наложен сгенерированный аудиоконтент.

Это очередная фальшивка, созданная с помощью технологий искусственного интеллекта: сгенерированная нейросетью аудиодорожка, имитирующая голос Марии Захаровой, наложена на реальные кадры из интервью, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщила о появлении в казахстанских онлайн-сообществах дипфейка, созданного на основе кадров интервью Захаровой. На исходный видеоряд были наложены сгенерированные нейросетью мимика и голос дипломата, где она якобы комментировала встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин предложил ввести обязанность для социальных сетей оперативно удалять дипфейки. По его мнению, также необходимо установить обязательную маркировку контента в области медиа, рекламы и социальных сетей.