Россиянам объяснили, как отличить дипфейк от реальности ЦБ: дипфейк можно определить по дефектам звука и неестественной речи или мимике

Дипфейк можно определить по неестественной, роботизированной речи с рассинхронизацией движения губ и странной мимике, когда черты лица двигаются нетипично, заявили в пресс-службе Центробанка РФ. Еще одним признаком подделки могут быть дефекты звука или видео, а также посторонние шумы.

Тем не менее есть признаки, по которым можно определить дипфейк. Неестественная, роботизированная, монотонная речь без эмоций. Она может резко обрываться, нарушаться синхронизация между речью и движением губ. Неестественная мимика — редкое моргание, нетипичное движение губ или бровей, отсутствие проявления эмоций. Дефекты звука и видео, посторонние шумы, — говорится в сообщении.

При этом в Банке России подчеркнули, что в подавляющем большинстве случаев даже не нужно пытаться определить подделку. Россиянам советуют придерживаться одного правила: если знакомый прислал голосовое или видео, где речь идет о деньгах или финансовой помощи, следует тут же насторожиться. После получения такого сообщения нужно связаться с этим человеком другим способом для проверки. Например, позвонить ему по сотовой связи. Вторым рабочим способом в ЦБ назвали проверочный вопрос о чем-то личном, что точно не может знать посторонний человек.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали создавать дипфейки с изображениями известных личностей, чтобы ввести в заблуждение российских поклонников. Например, иногда они распространяют слухи о концертах известных американских исполнителей, таких как Канье Уэст, в России.

Ранее стало известно о трех способах создания дипфейков. Такие технологии могут быть использованы в мошеннических схемах, например для обмана пенсионеров или незаконного использования голоса.