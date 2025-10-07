Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о роли Польши и страны Прибалтики в разжигании конфликта на Украине указывают на поиск ею виновников начала СВО среди членов Евросоюза, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, в настоящее время в ЕС ведется полемика относительно целесообразности продолжения боевых действий.

Получается ситуация, при которой европейцы начинают задумываться: стоит ли продолжать конфликт в условиях, когда США фактически перестали участвовать в нем финансово? Возникает вопрос: что делать ЕС? Он тоже не един во мнениях. Слова Меркель о планировании встречи с [Владимиром] Путиным (президент России. — NEWS.ru), которую сорвали Польша и Прибалтика, говорят о том, что ведется жаркая дискуссия по поводу того, кто на самом деле виновен в произошедшем на Украине, и кто должен взять на себя ответственность, — отметил Килинкаров.

Он добавил, что если бы Киев одерживал победу, подобных вопросов не возникало бы. Однако, по словам экс-депутата Рады, в Европе осознали, что противостояние фактически проиграно, и нет шансов изменить ситуацию на поле боя. Поэтому, подчеркнул Килинкаров, европейские страны ищут пути выхода из конфликта, стремясь максимально реализовать свои геополитические интересы.

Ранее Меркель заявила, что Польша и страны Прибалтики косвенно виноваты в начале спецоперации России на Украине. По ее словам, в 2021 году эти государства саботировали попытку разрешить конфликт и наладить диалог с Путиным. Тогда Меркель предложила новый формат переговоров между ЕС и Россией.