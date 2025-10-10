Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 17:09

«Локомотив» продлит контракт с главным тренером и руководством клуба

Михаил Галактионов Михаил Галактионов Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Московский «Локомотив» планирует продлить контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым и руководством клуба, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Это может произойти в декабре после матча с «Сочи».

По информации «Чемпионата», руководители РЖД положительно оценивают работу главного тренера из-за высокого места в текущем сезоне и российского костяка. Действующие контракты генерального директора Владимира Леонченко и спортивного блока заканчиваются в декабре, а у Галактионова следующим летом. Руководство РЖД также довольно трансферным балансом «Локомотива».

После 11 туров красно-зеленые идут на втором месте в Российской премьер-лиге (РПЛ). В следующем матче «Локомотив» сыграет против лидера чемпионата ЦСКА.

Ранее экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru призвал радоваться результату матча «Динамо» — «Локомотив». Он отметил, что игры без ошибок не бывает, и заявил, что ошибаются даже великие. Матч завершился со счетом 5:3 в пользу «Локомотива».

Локомотив
РПЛ
футбол
команды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ценник российского футболиста из ПСЖ упал на €2 млн
Первый канал представит премьеру нового сезона вечернего шоу «Эксклюзив»
Признают погибшими? Что нового известно о пропаже семьи Усольцевых в тайге
«Испытываю неприязнь»: доктор Мясников назвал самый ненавистный диагноз
Развод с Джиганом, измены, четверо детей и коза: как живет Оксана Самойлова
На Кубани обрушилась стена интерната
В Госдуме объяснили, почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Собянин раскрыл, когда на месте монорельса в Москве появится новый парк
Россиянка задушила пожилую мать в ее доме
«Не до такой степени»: Збруев впервые вышел на связь после госпитализации
«Зима будет долгой, блэкаут будет»: украинцам пообещали непростые времена
Звезда «Счастливого человека» скончалась в возрасте 79 лет
Стало известно, стоит ли ждать от США поставок мощного оружия Украине
Путин объяснил, почему отметил день рождения в кругу военных
«Это только начало»: киевским депутатам пообещали проблемы хуже блэкаута
Умер легендарный солист рок-группы Moody Blues
Никас Сафронов опроверг слухи о болезни
Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Военный эксперт оценил последствия блэкаута на Украине для ВС России
Жители одного из московских домов пожаловались на нашествие крыс и комаров
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.