«Локомотив» продлит контракт с главным тренером и руководством клуба

Московский «Локомотив» планирует продлить контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым и руководством клуба, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Это может произойти в декабре после матча с «Сочи».

По информации «Чемпионата», руководители РЖД положительно оценивают работу главного тренера из-за высокого места в текущем сезоне и российского костяка. Действующие контракты генерального директора Владимира Леонченко и спортивного блока заканчиваются в декабре, а у Галактионова следующим летом. Руководство РЖД также довольно трансферным балансом «Локомотива».

После 11 туров красно-зеленые идут на втором месте в Российской премьер-лиге (РПЛ). В следующем матче «Локомотив» сыграет против лидера чемпионата ЦСКА.

Ранее экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru призвал радоваться результату матча «Динамо» — «Локомотив». Он отметил, что игры без ошибок не бывает, и заявил, что ошибаются даже великие. Матч завершился со счетом 5:3 в пользу «Локомотива».