«Пятёрочка» лидирует в рейтинге сетевых магазинов россиян

По исследованиям Потребительской панели РОМИР, российская торговая сеть «Пятёрочка» во втором квартале 2025 года заняла первую позицию в рейтинге торговых сетей, где закупаются российские потребители, и стала абсолютным лидером среди покупателей всех возрастов — возраст аудитории ранжируется от молодежи до людей 65+.

В тройке лидеров продолжают сохранять свои позиции бренды «Магнит у дома», Ozon.ru и Wildberries.ru. Однако отмечается, что в старших возрастных категориях (55–64 и 65+) в топ-5 еще вошел и дискаунтер «Чижик». Несмотря на растущую конкуренцию со стороны маркетплейсов и хард-дискаунтеров, «Пятёрочка» продолжает крайне уверенно удерживать лидирующую позицию по выбору покупателей по всей Российской Федерации.

Мы ежедневно работаем над тем, чтобы быть ближе, интереснее и доступнее для миллионов россиян. Держим низкие цены, развиваем удобные сервисы — кофе, горячую выпечку, категорию готовой еды, а также расширяем возможности нашей программы лояльности для большей выгоды и экономии покупателей. Итоги исследования РОМИР подтверждают, что «Пятёрочка» остается выбором № 1 для покупателей разных поколений по всей стране, поэтому мы продолжим двигаться дальше в этом направлении, — прокомментировал Андрей Егоров, директор по стратегическому маркетингу торговой сети «Пятёрочка».

На рынке стабильно продолжается переток потребительского трафика к маркетплейсам, форматам «у дома» и городским хард-дискаунтерам. За последний год — в период с сентября 2024 года по август 2025 года — по сравнению с прошлым аналогичным периодом денежные траты клиентов выросли на 16%, при этом средний чек вырос на 12%, а частота покупок — на 4%, однако число позиций в чеке сократилось на 13%.

Положительную динамику по сравнению со вторым кварталом 2024 года показывают маркетплейсы, магазины у дома и городские хард-дискаунтеры, забирая трафик у традиционной торговли, гипер- и супермаркетов, — подчеркнула директор по работе с FMCG-клиентами РОМИР Анастасия Сидорина.

Исследование, которое было основано на анализе реальных чеков 40 тыс. потребителей из 15 тыс. домохозяйств в 240+ городах России, фиксирует стабильные и уверенные позиции торговой сети «Пятёрочка» на фоне усиления конкуренции со стороны развивающихся сетей маркетплейсов и хард-дискаунтеров. Этот факт, в свою очередь, подтверждает востребованность формата «у дома» для аудитории, доступных цен и персонализированных предложений сети.

