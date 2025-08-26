«Пятёрочка» увеличила продажи товаров своих брендов на 12%

Российская торговая сеть «Пятёрочка» подвела итоги развития собственных торговых марок (СТМ) в первом полугодии 2025 года. Доля частных брендов компании за 12 месяцев выросла на 1 процентный пункт (п. п.) и превысила 25%.

В период с января по июнь 2025 года россияне приобрели более 6,2 млрд товаров СТМ сети магазинов «Пятёрочка». Этот показатель стал на 12% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Таким образом, собственные бренды сети присутствуют в каждом шестом чеке покупателя, а еще чаще — онлайн — в девяти заказах из десяти. Основными драйверами роста продаж стали бренды продуктов питания.

Особенно высокие темпы роста показали готовые блюда и напитки, такие как кофе навынос, а также свежая выпечка. Благодаря удобной упаковке и ценовой доступности такой продукции от СТМ сети потребители активно выбирают товары в категориях: завтраки, обеды, основные блюда и перекусы. А торговая сеть в свою очередь успешно закрывает спрос потребителя на вкусные и доступные решения повседневных потребностей, позволяя экономить время и силы. Широкий ассортимент свежих и качественных блюд удовлетворяет запросы разных групп населения: от учащейся молодежи до семей с детьми.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Также, по итогам первого полугодия, вырос спрос на молочную продукцию под брендом сети. Чаще всего покупатели выбирали пастеризованное молоко, кефир и творог.

Развитие СТМ — наше стратегическое направление. Поэтому мы контролируем каждый этап создания продукта: от идеи до производства и реализации. Это планомерная работа и с поставщиками, способными произвести качественный товар в нужном объеме, и с покупателями, от которых мы получаем обратную связь по продукту. Еженедельно в наших дегустационных «Студиях вкуса» тестируется порядка 20 разных продуктов, за первое полугодие 2025 года проверено свыше тысячи товаров. Более того, мы следим за отзывами покупателей в нашем мобильном приложении. Если товар качественный, но не нравится гостям магазина, мы можем отправить его на доработку или вовсе вывести из ассортимента, — прокомментировал успешную работу компании в части СТМ директор департамента собственных торговых марок торговой сети «Пятёрочка» Роман Аврамов.

На сегодняшний день ассортимент СТМ сети «Пятёрочка» составляет более 1500 товаров. До конца 2025 года компания намерена включить в него еще 200 позиций.

«Пятёрочка» — российская сеть продовольственных магазинов формата «у дома» в составе компании X5. Под брендом работает почти 24 тысячи торговых точек в 75 субъектах Российской Федерации на территории восьми федеральных округов, при этом сеть магазинов продолжает уверенно расти и развиваться.

