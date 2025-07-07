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07 июля 2025 в 18:14

Как «Пятёрочка» помогает фермерам: проект, который сокращает отходы

Фото: Пресс-служба Торговой сети «Пятёрочка»

Больше всего коровы любят яблоки, персики и абрикосы. Фермер из Нелидово Тверской области Елена Овсейчик получает продукты для кормления животных по программе магазина крупной сети. О том, как изменились вкусовые качества молока, она рассказала NEWS.ru.

Что будет, если дать корове персик

Говорят, что у животного на языке, то и в молоке. Теперь наши покупатели могут сказать: «Молоко ваших коровок пахнет персиком!» — делится фермер.

До того, как у Елены появилась ферма, она была бухгалтером. Когда появилась дочка, они с мужем решили завести козу. Сейчас на их ферме живут 28 коз, 22 коровы, 6 телят, барашки, кролики, хрюшки, куры и лошадь.

Каждое утро Елена забирает продуты из магазинов «Пятёрочки» и за день вывозит по 60–100 кг товаров. Это может быть хлеб с истекающим сроком годности или фрукты и овощи нетоварного вида, которые не успевают реализовать.

Фото: Пресс-служба Торговой сети «Пятёрочка»

В чем польза проекта

С 2019 года «Пятёрочка» передает продукты фермерам для кормления животных. Главная цель программы — уменьшить количество пищевых отходов, которые оказались бы на свалке. Всего же инициатива помогла передать фермерам 475 тыс. тонн пищевой продукции, из них 25% — в ЦФО.

Ежегодно в России на полигонах при разложении органики образуется до 500–700 килотонн метана, который является мощным парниковым газом. Это приводит к изменению климата, экстремальным погодным явлениям и даже к снижению урожайности. Благодаря проекту удалось сократить выбросы метана примерно на 38 млн куб. м, — говорит менеджер по экологии, клинингу и санитарии торговой сети Наталия Артемьева.

Сейчас в проекте участвуют более 7100 фермеров из всей страны, а также приюты для животных, и даже зоопарк в Нижегородской области.

Фото: Пресс-служба Торговой сети «Пятёрочка»

Как принять участие

По словам менеджера направления устойчивого развития «Пятёрочки» Екатерины Демешко, инициатива поддерживает сельское хозяйство, снижает потребность в производстве новых кормов, что способствует экономии воды и энергии.

Регионы — лидеры по объему переданной продукции — Московская область (34 тыс. т), на втором месте — Краснодарский край (26 тыс. т) и Свердловская область (24,2 тыс. т). На долю Тверской области приходится около 6% от ЦФО — чуть меньше 7 тыс. т продуктов, — замечает Екатерина.

Она отмечает, что проект оказался чрезвычайно успешным: в регионе с января по май 2025 года объем выданной продукции вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Чтобы присоединиться к программе, нужно отправить заявку на электронную почту, прислать фото и видео своего фермерства.

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