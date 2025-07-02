Новый флагманский бренд «Выручай» теперь в «Пятёрочке»

Сеть «Пятёрочка» анонсировала старт новой флагманской торговой марки «Выручай», которая объединит разнообразные товары повседневного спроса в доступном ценовом сегменте. Первые товары под маркой «Выручай» появились в продаже еще в феврале 2025 года.

На данный момент в магазинах представлено более 30 наименований в различных категориях от бакалеи до консервации. Все эти товары уже доступны в «Пятёрочках» от Калининграда до Владивостока. К концу года планируется увеличение ассортимента до более 170 наименований в 25 товарных категориях.

Основная миссия бренда — упростить выбор для покупателей. Целевая аудитория — взрослые семейные люди и молодежь, которые ищут качественные продукты по разумной цене, не желая переплачивать за бренд. Продукция новой торговой марки полностью отвечает этим требованиям, так как по качеству и вкусовым характеристикам она не уступает известным аналогам, при этом цены до 20% ниже.

Как рассказал директор департамента собственных торговых марок «Пятёрочки» Роман Аврамов, ежедневно покупатели выбирают базовые продукты, необходимые дома: молоко, сыр, чай, сладости и т. д., а новый бренд, созвучный слогану, призван упростить эту задачу.

Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»

«Выручай» — это вкусно и выгодно, это цена за «честный литр» морса или айрана, или «честный килограмм» сахара или сладостей. Мы планируем активно развивать эту марку и в 2026 году запустить новые позиции с учетом потребительских предпочтений и обратной связи от клиентов, которую уже активно собираем и анализируем, — отметил он.

При разработке бренда особое внимание было уделено упаковке. Она должна не только отражать лаконичность бренда и создавать современный образ, но и моментально восприниматься покупателем, вызывая ассоциацию с сетью «Пятёрочка».

Мы выбрали крупную цифру 5 в фирменном начертании как якорный элемент визуальной айдентики бренда. Она стала выразительной графической формой, отсылающей к названию торговой сети, и, благодаря своей простоте, моментально воспринимается покупателем. При этом цифра не отвлекает внимания от самых важных элементов — изображений продукта и ключевой информации, — пояснила исполнительный креативный директор брендингового агентства Depot Анастасия Третьякова.

С момента запуска первых товаров бренда «Выручай» покупатели уже оставили свыше 34 тысяч отзывов в мобильном приложении торговой сети, со средней оценкой 4,84 из пяти возможных.

Ранее ведущая российская продуктовая розничная компания Х5 Group рассказала об открытии торговой сетью «Пятёрочка» экспериментального магазина, который объединит цифровые решения в физическом пространстве торгового зала. Таким образом, следуя по пути развития цифровых и инновационных процессов, новый формат будет направлен на создание уникального опыта покупок клиентов с помощью phygital-решений.