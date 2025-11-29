День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 16:43

Трамп анонсировал свой бренд с намеком на русские корни

Сын Трампа Эрик анонсировал выпуск водки Trump Vodka за $47

Эрик Трамп Эрик Трамп Фото: IMAGO/Kobe Li/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Сын главы Белого дома Дональда Трампа Эрик в соцсети X анонсировал собственный алкогольный бренд — Trump Vodka. По его словам, стоимость одной бутылки будет составлять $47 (3,6 тыс. рублей). Сумма является отсылкой на то, что его отец является 47-м американским президентом.

Так рад сообщить, что Trump Vodka доступна для предзаказа! Переходите по ссылке, чтобы приобрести первые бутылки! — написал Эрик Трамп.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп подал новый иск о клевете на $15 млн (около 1,2 млрд рублей) против газеты The New York Times после отклонения предыдущего заявления судом. В обновленной жалобе фигурируют издательство и журналисты, работавшие над книгой «Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха».

До этого президент США вступил в резкую перепалку с австралийским журналистом Джоном Лайонсом во время интервью. Американский лидер отреагировал на вопрос о своем бизнесе заявлением о намерении пожаловаться на репортера премьер-министру Австралии. В завершение он попросил репортера замолчать.

США
Дональд Трамп
дети
бренды
алкоголь
водка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам рассказали, когда в декабре ждать снега
Диета «Стол № 7»: полная таблица продуктов, меню на неделю и рецепты
Полицейские приблизились к разгадке убийства 30-летней давности
Раскрыты детали отъезда Ермака на фронт
«Мы открыли двери»: Орбан раскрыл, что было достигнуто на встрече с Путиным
В Польше напомнили, для чего создали НАТО
Что известно о блокировке Roblox в России: причины, заявление РКН
Сельдь под шубой с яблоком: свежий секрет старого рецепта
В России наблюдается бум на интимные стрижки
В Раде объяснили цель внезапно собравшегося на фронт Ермака
Лазарев оказался под капельницей
В США раскрыли, какие последствия грозят Зеленскому после отставки Ермака
Москва преобразилась к Новому году: сказочные кадры похорошевшей столицы
Юлия Пересильд впервые высказалась о романе дочери с Дмитриенко
Роскомнадзор заблокировал фотохостинг с вопиющим контентом
Россию потряс уход олимпийской звезды конькобежного спорта
Франция победила в первой гонке Кубка мира по биатлону
Витас снизил стоимость выступлений в России перед новогодними корпоративами
Собчак и Лолиту связали с крупной аферой на Бали
Цены на ЖКХ вырастут в два раза для одной категории абонентов
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.