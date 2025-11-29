Трамп анонсировал свой бренд с намеком на русские корни Сын Трампа Эрик анонсировал выпуск водки Trump Vodka за $47

Сын главы Белого дома Дональда Трампа Эрик в соцсети X анонсировал собственный алкогольный бренд — Trump Vodka. По его словам, стоимость одной бутылки будет составлять $47 (3,6 тыс. рублей). Сумма является отсылкой на то, что его отец является 47-м американским президентом.

Так рад сообщить, что Trump Vodka доступна для предзаказа! Переходите по ссылке, чтобы приобрести первые бутылки! — написал Эрик Трамп.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп подал новый иск о клевете на $15 млн (около 1,2 млрд рублей) против газеты The New York Times после отклонения предыдущего заявления судом. В обновленной жалобе фигурируют издательство и журналисты, работавшие над книгой «Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха».

До этого президент США вступил в резкую перепалку с австралийским журналистом Джоном Лайонсом во время интервью. Американский лидер отреагировал на вопрос о своем бизнесе заявлением о намерении пожаловаться на репортера премьер-министру Австралии. В завершение он попросил репортера замолчать.