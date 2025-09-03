Во Владивостоке по франшизе заработал первый магазин «Пятёрочка»

В преддверии ВЭФ во Владивостоке заработала первая в регионе «Пятёрочка» по франшизе. Новый магазин расположен на острове Русский.

Магазин торговой площадью более 370 кв. м работает ежедневно с 08:00 до 22:00. Ассортимент насчитывает около 4600 наименований товаров, включая продукцию от местных поставщиков: «Ратимир», «Родимая сторонка», «Владхлеб», «Фермерское подворье» и др. Отличительной чертой является адаптация точки под особенности локации и целевой аудитории: в ассортименте отдельный фокус сделан на готовые блюда — их более 120 позиций, свежую выпечку собственного производства, которая выпекается несколько раз в день (всего более 100 различных наименований от хлеба до сытной и сладкой выпечки), и горячий кофе, а также планируется запустить сервис экспресс-доставки продуктов из магазина от 30 минут. В самом магазине установлены шесть касс самообслуживания — для удобства покупателей и повышения скорости обслуживания. Кроме того, в партнерском магазине покупателям будут доступны все возможности программы лояльности «Х5 Клуб» — специальные предложения, акции, розыгрыши и др.

«Пятёрочка» стала первой федеральной сетью в ДФО, и сегодня мы уже полноценный участник экономики региона, который строит большие логистические объекты и оперирует магазинами в нескольких субъектах округа. Мы видим здесь огромный предпринимательский потенциал и открыты для плодотворного сотрудничества. Менее года назад мы анонсировали возможность работы по франчайзинговой модели и теперь рады открыть совместно с нашим партнером первую точку. Особенно символично, что первая франчайзинговая «Пятёрочка» появилась на территории Дальневосточного федерального университета буквально накануне Восточного экономического форума, который традиционно проводится здесь же. Уверен, что в дальнейшем магазин будет пользоваться большой популярностью у студентов и сотрудников вуза, а наше взаимодействие с бизнес-сообществом округа будет расширяться и укрепляться, — отметил Антон Безрядин, исполнительный директор территории «Дальний Восток» торговой сети «Пятёрочка».

В первый день работы Восточного экономического форума магазин с визитом посетили представители органов власти и бизнеса — Минпромторга Приморского края, Минпромторга Хабаровского края, Министерства экономического развития Еврейской АО, правительства Магаданской области, Альфа-Банка и компании «ДА! Девелопмент», выступающего генподрядчиком по строительству собственного распределительного центра сети.

Антон Безрядин Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»