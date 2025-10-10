БПЛА над Крымом, выброс аммиака, шпион с Украины: ВСУ атакуют РФ 10 октября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Восьмилетний ребенок получил ранения в результате обстрела частного дома в Белгородской области. В Крыму задержали гражданина Украины, который шпионил в пользу противника. ВСУ подорвали трубопровод с аммиаком в ДНР, чтобы замедлить наступление российских солдат. Два человека погибли в результате артобстрела Херсонской области. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.
Почти три десятка дронов ВСУ атаковали регионы РФ
Минувшей ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на два региона России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 23 дрона, из которых 10 — над акваторией Черного моря.
Еще 10 беспилотных аппаратов было уничтожено над Белгородской областью, три — над Брянской. Противник также пытался атаковать РФ утром 10 октября. система ПВО сбила девять воздушных целей над Черным морем.
Солдаты ВСУ подорвали аммиакопровод в ДНР
Солдаты Вооруженных сил Украины заминировали ответвление аммиакопровода Тольятти — Одесса в 2,5 км к востоку от населенного пункта Русин Яр в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что военные ВСУ подорвали этот трубопровод при отступлении одного из подразделений. В результате произошел выброс остатков аммиака через поврежденный участок. Среди российских военнослужащих никто не пострадал. По данным ведомства, таким образом противник хотел замедлить темпы наступления ВС РФ.
В Белгородской области была ранена девочка в результате удара ВСУ по дому
Восьмилетняя девочка пострадала в результате удара ВСУ по частному дому в селе Новая Таволжанка Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Врачи диагностировали у пострадавшей минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, а также осколочные ранения головы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
«Бойцы самообороны доставили еe в тяжелом состоянии в Шебекинскую ЦРБ, где врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь. Для дальнейшего обследования и лечения девочка транспортируется в детскую областную клиническую больницу», — написал губернатор в Telegram-канале.
В Крыму задержали гражданина Украины, шпионившего в пользу Киева
В Крыму был задержан гражданин России 1980 года рождения, который шпионил в пользу Киева, сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ. Мужчина является гражданином Украины.
«Установлено, что житель Севастополя посредством мессенджера Telegram был завербован сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — говорится в сообщении ведомства.
По данным правоохранительных органов, крымчанин собирал информацию о дислокации российских средств ПВО и передавал ее куратору. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о госизмене (статья 275 УК РФ). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного.
В Херсонской области были убиты двое жителей при артобстреле ВСУ
Два человека погибли в Херсонской области в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, ВСУ наносили удары по жилому сектору и сельскохозяйственным угодьям. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.
«В Голой Пристани в результате целенаправленных ударов по жилому сектору убит мужчина 1960 года рождения. В Збурьевке Голопристанского МО разрушена постройка на территории фермы, погиб один человек», — написал губернатор в Telegram-канале.
Артобстрел Васильевки привел к повреждению линии электропередачи, добавил Сальдо. В результате без света временно остались 3,6 тысячи человек. Впоследствии подачу электричества восстановили.
Читайте также:
Наступление ВС РФ на Покровск 10 октября: проблемы холода, хитрости ВСУ
Отступление ВСУ, удары по России: что Путин сказал о ходе СВО
«Бегут как овцы». ВСУ создают заградотряды для борьбы с дезертирами
Киеву не на что выпускать ракеты, ВПК в агонии: кто украл деньги Запада