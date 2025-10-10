Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 13:34

БПЛА над Крымом, выброс аммиака, шпион с Украины: ВСУ атакуют РФ 10 октября

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Восьмилетний ребенок получил ранения в результате обстрела частного дома в Белгородской области. В Крыму задержали гражданина Украины, который шпионил в пользу противника. ВСУ подорвали трубопровод с аммиаком в ДНР, чтобы замедлить наступление российских солдат. Два человека погибли в результате артобстрела Херсонской области. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Почти три десятка дронов ВСУ атаковали регионы РФ

Минувшей ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на два региона России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 23 дрона, из которых 10 — над акваторией Черного моря.

Еще 10 беспилотных аппаратов было уничтожено над Белгородской областью, три — над Брянской. Противник также пытался атаковать РФ утром 10 октября. система ПВО сбила девять воздушных целей над Черным морем.

Солдаты ВСУ подорвали аммиакопровод в ДНР

Солдаты Вооруженных сил Украины заминировали ответвление аммиакопровода Тольятти — Одесса в 2,5 км к востоку от населенного пункта Русин Яр в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве добавили, что военные ВСУ подорвали этот трубопровод при отступлении одного из подразделений. В результате произошел выброс остатков аммиака через поврежденный участок. Среди российских военнослужащих никто не пострадал. По данным ведомства, таким образом противник хотел замедлить темпы наступления ВС РФ.

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В Белгородской области была ранена девочка в результате удара ВСУ по дому

Восьмилетняя девочка пострадала в результате удара ВСУ по частному дому в селе Новая Таволжанка Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Врачи диагностировали у пострадавшей минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, а также осколочные ранения головы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Бойцы самообороны доставили еe в тяжелом состоянии в Шебекинскую ЦРБ, где врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь. Для дальнейшего обследования и лечения девочка транспортируется в детскую областную клиническую больницу», — написал губернатор в Telegram-канале.

В Крыму задержали гражданина Украины, шпионившего в пользу Киева

В Крыму был задержан гражданин России 1980 года рождения, который шпионил в пользу Киева, сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ. Мужчина является гражданином Украины.

«Установлено, что житель Севастополя посредством мессенджера Telegram был завербован сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — говорится в сообщении ведомства.

По данным правоохранительных органов, крымчанин собирал информацию о дислокации российских средств ПВО и передавал ее куратору. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о госизмене (статья 275 УК РФ). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного.

В Херсонской области были убиты двое жителей при артобстреле ВСУ

Два человека погибли в Херсонской области в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, ВСУ наносили удары по жилому сектору и сельскохозяйственным угодьям. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

«В Голой Пристани в результате целенаправленных ударов по жилому сектору убит мужчина 1960 года рождения. В Збурьевке Голопристанского МО разрушена постройка на территории фермы, погиб один человек», — написал губернатор в Telegram-канале.

Артобстрел Васильевки привел к повреждению линии электропередачи, добавил Сальдо. В результате без света временно остались 3,6 тысячи человек. Впоследствии подачу электричества восстановили.

