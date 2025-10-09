Вооруженные силы Украины заминировали ответвление аммиакопровода Тольятти — Одесса в районе 2,5 километра к востоку от населенного пункта Русин Яр в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, таким образом противник хотел замедлить темпы наступления российских вооруженных сил.

В целях снижения темпов наступления подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в районе 2,5 км восточнее населенного пункта Русин Яр Донецкой Народной Республики Вооруженными силами Украины было заминировано ответвление аммиакопровода Тольятти — Одесса, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что украинские войска подорвали данный трубопровод при отступлении одного из подразделений. В результате произошел выброс остатков аммиака через его поврежденный участок. При этом среди российских военнослужащих никто не пострадал.

Ранее появилась информация, что ВСУ столкнулись с проблемами со снабжением у села Хатнее в Харьковской области после того, как ВС РФ взорвали все мосты. При этом украинские военные сами заминировали переправы через реку.