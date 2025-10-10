Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 16:55

Экс-нардеп рассказал о доле Зеленского в украинском порнобизнесе

Экс-нардеп Олейник: Зеленский получает прибыль от украинской порнографии

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Aaron Schwartz/Pool/Global Look Press

Порноиндустрия на Украине стала очень прибыльным делом — особенно для властей и конкретно президента Владимира Зеленского, рассказал в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник. По его словам, несмотря на попытки легализовать такой контент, украинский бюджет не получит за него никаких денег.

Порнография — крайне прибыльный рынок для Украины. Однако денег от ее легализации бюджет не получит, как не получил существенной отдачи от легализации наркотиков. Доходы извлекают заинтересованные лица. За этот счет депутаты, крышующие этот бизнес, а также стоящие над ними Зеленский и его команда получают прибыль, — заявил Олейник.

По словам экс-нардепа, Зеленский получает свою долю практически за все — будь то финансовая помощь Запада или остатки украинской экономики. При этом конкурентов у главы государства в этом вопросе практически нет, подчеркнул собеседник.

Он очень жадный, из-за него украинский бюджет очень многого недосчитался, — заключил политик.

Ранее стало известно, что украинские власти за период кризиса потратили 5 млн гривен (9,8 млн рублей) на экспертизу порно-контента. Специалисты, занимающиеся «анализом» таких роликов в служебных целях, получают около 500 гривен (985 рублей) за каждый час работы. Был выявлен случай, когда эксперт получил 15 тыс. гривен (29,5 тыс. рублей) за 33 часа изучения подобных материалов.

