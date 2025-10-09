Киев потратил огромную сумму на изучение порно в условиях конфликта «Европейская правда»: Киев потратил 5 млн гривен на изучение порно

Украинские власти за период кризиса израсходовали 5 млн гривен (9,8 млн рублей) на изучением порновидео, сообщает издание «Европейская правда». По данным журналистов, специалисты, занимающиеся «анализом» таких роликов в служебных целях, получают около 500 гривен (985 рублей) за каждый час работы.

В ходе расследования был выявлен случай, когда эксперт получил 15 тыс. гривен (29,5 тыс. рублей) за 33 часа изучения подобных материалов. Издание подчеркивает, что эти траты осуществляются в сложный для страны период, когда ресурсы требуются для других важных нужд.

Ранее в украинском кабинете министров подсчитали, что в 2026 году стране потребуется финансовая поддержка западных государств в объеме около $60 млрд (4,9 трлн рублей) при продолжении боевых действий. Уточняется, что указанная сумма не включает прямые поставки вооружений и средства, выделяемые по программе закупки американского оружия PURL.

Кроме того, Украина ведет переговоры с Европейской комиссией о возможности направления кредитных средств программы ERA Loans в размере €6 млрд (571 млрд рублей) на финансирование вооруженных сил. Ранее западные доноры не выделяли гранты и заемные средства для прямого обеспечения нужд украинской армии.