Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 11:20

Киев потратил огромную сумму на изучение порно в условиях конфликта

«Европейская правда»: Киев потратил 5 млн гривен на изучение порно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинские власти за период кризиса израсходовали 5 млн гривен (9,8 млн рублей) на изучением порновидео, сообщает издание «Европейская правда». По данным журналистов, специалисты, занимающиеся «анализом» таких роликов в служебных целях, получают около 500 гривен (985 рублей) за каждый час работы.

В ходе расследования был выявлен случай, когда эксперт получил 15 тыс. гривен (29,5 тыс. рублей) за 33 часа изучения подобных материалов. Издание подчеркивает, что эти траты осуществляются в сложный для страны период, когда ресурсы требуются для других важных нужд.

Ранее в украинском кабинете министров подсчитали, что в 2026 году стране потребуется финансовая поддержка западных государств в объеме около $60 млрд (4,9 трлн рублей) при продолжении боевых действий. Уточняется, что указанная сумма не включает прямые поставки вооружений и средства, выделяемые по программе закупки американского оружия PURL.

Кроме того, Украина ведет переговоры с Европейской комиссией о возможности направления кредитных средств программы ERA Loans в размере €6 млрд (571 млрд рублей) на финансирование вооруженных сил. Ранее западные доноры не выделяли гранты и заемные средства для прямого обеспечения нужд украинской армии.

Украина
порно
гривны
бюджеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Секретная фишка хозяйки: добавь яблоко в капусту — и вкус заиграет по-новому
Женщина проработала в детсаде 11 лет и была уволена после жалобы мигрантки
Путин обсудил с Рахмоном чувствительные темы с глазу на глаз
Объекты логистики ВСУ попали под удар российских войск
«Лазейка перекрыта»: новый закон положит конец рекламе онлайн-казино
Пушков объяснил отличия в отношении Запада и РФ к итогам Нюрнберга
«Куда вы идете?»: политолог о возможных ударах НАТО по российским самолетам
В секторе Газа наступил режим прекращения огня
Покинувшая Россию Шмыкова лишилась бизнеса в России
Стримерша транслировала свои роды за донаты на Twich
Страна Восточной Европы не выступила против запрета на поставки СПГ из РФ
«Амбассадор» кокошников в ГД оценила идею ввести аксессуар в школьную форму
Роспотребнадзор предупредил об опасной инфекции в Волгоградской области
Начальника полиции в российском городе отстранили после задержания зама
Путин раскрыл число живущих в России граждан Таджикистана
Раскрыты подробности массового отравления школьников в поезде
Путин: военная база России в Таджикистане имеет решающее значение
Пригожин ответил, как поддерживает себя в хорошей форме
Арестант из российского СИЗО неожиданно умер в психиатрической больнице
ХК «Авангард» подписал оправданного по делу об изнасиловании Маклауда
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Общество

Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября
Россия

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.