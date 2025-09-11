Украина захотела рекордные $60 млрд помощи Запада в 2026 году Украинские министры заявили, что Киеву нужны $60 млрд помощи Запада в 2026 году

Украине понадобится получить от западных стран финансовую помощь в размере около $60 млрд (больше 5,5 трлн рублей) в 2026 году в случае продолжения боевых действий, о чем свидетельствуют данные украинского кабинета министров. Уточняется, что это не считая прямых поставок вооружений и денег, выделяемых на закупку оружия у США по программе PURL, передает ТАСС.

В материале говорится, что нужды Украины растут. В 2024 году эта сумма составляла около $30 млрд (2,5 трлн рублей), в 2025 году — $46 млрд (почти 4 трлн рублей). В начале текущего года Киеву для сохранения положительного баланса текущих счетов было необходимо около $3 млрд внешней помощи в месяц, летом — уже $4 млрд, а к концу года — $5 млрд.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила исключить расходы на поддержку Украины и других государств из проекта оборонного бюджета США на 2026 финансовый год, стартующий 1 октября. В своем видеообращении она подчеркнула необходимость отказаться от выделения Киеву $600 млн (49 млрд рублей) и запретить включение подобной помощи в будущие бюджеты государства.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев ожидает от союзников ежемесячного финансирования в размере не менее $1 млрд (940 млрд рублей) для закупки американского вооружения.