Украина захотела потратить грант от Евросоюза на нужды ВСУ Украина ведет переговоры с Еврокомиссией о €6 млрд для ВСУ

На Украине хотят договориться с Еврокомиссией, чтобы на нужды войска можно было использовать €6 млрд, уже предоставленных по программе ERA Loans за счет российских активов. Это может стать прецедентом, поскольку до этого западные доноры были категоричны в вопросе финансирования ВСУ за счет их грантов или кредитов, — говорится в публикации.

По данным агентства, подтвержденных на Западе средств пока не хватает для финансирования бюджета Украины на 2026 год. Дыра может составить $18 млрд (более 1,4 трлн рублей).

Ранее СМИ сообщили, что Украине в 2026 году потребуется дополнительное финансирование в размере $23 млрд (1,9 трлн рублей) для покрытия растущего бюджетного дефицита из-за США. Киев ведет переговоры с Еврокомиссией и МВФ о новых механизмах финансовой поддержки.

До этого в сенате США представили законопроект, который предполагает регулярное перечисление замороженных российских активов в пользу Украины. По документу, администрация Соединенных Штатов должна будет переводить средства каждые три месяца.