Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 12:30

Украина захотела потратить грант от Евросоюза на нужды ВСУ

Украина ведет переговоры с Еврокомиссией о €6 млрд для ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украина ведет переговоры с Еврокомиссией, чтобы использовать предоставленные по программе ERA Loans €6 млрд (571 млрд рублей) на нужды ВСУ, сообщает «РБК-Украина». Раньше западные доноры не финансировали Вооруженные силы Украины за счет своих грантов или кредитов.

На Украине хотят договориться с Еврокомиссией, чтобы на нужды войска можно было использовать €6 млрд, уже предоставленных по программе ERA Loans за счет российских активов. Это может стать прецедентом, поскольку до этого западные доноры были категоричны в вопросе финансирования ВСУ за счет их грантов или кредитов, — говорится в публикации.

По данным агентства, подтвержденных на Западе средств пока не хватает для финансирования бюджета Украины на 2026 год. Дыра может составить $18 млрд (более 1,4 трлн рублей).

Ранее СМИ сообщили, что Украине в 2026 году потребуется дополнительное финансирование в размере $23 млрд (1,9 трлн рублей) для покрытия растущего бюджетного дефицита из-за США. Киев ведет переговоры с Еврокомиссией и МВФ о новых механизмах финансовой поддержки.

До этого в сенате США представили законопроект, который предполагает регулярное перечисление замороженных российских активов в пользу Украины. По документу, администрация Соединенных Штатов должна будет переводить средства каждые три месяца.

Украина
ВСУ
Евросоюз
Еврокомиссия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя странными сообщениями
В МИД России раскрыли, что стало плевком в адрес ООН
Землетрясение заставило тысячи жителей Стамбула бежать из зданий
Еврокомиссия узнала о подготовке Россией ответа на изъятие активов
Владелец автосалона попал под статью за неуплату налогов на 138 млн рублей
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.