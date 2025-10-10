Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 17:10

Экс-мэра российского города признали иноагентом

Блогер и бывший мэр Плеса Алексей Шевцов стал иноагентом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минюст РФ включил в реестр иноагентов блогера Алексея Шевцова, который в 2010–2011 годы был главой Плеса, сообщается на сайте ведомства. В список также попали поэт и филолог Полина Барскова, журналист Денис Загорье, блогер Василий Садонин, антикоррупционный эксперт Тимур Тухватуллин, а также медиа-проект «Острый угол».

10 октября 2025 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены П. Ю. Барскова, Д. Р. Загорье, В. В. Садонин, Т. А. Тухватуллин, А. В. Шевцов, а также медиа-проект «Острый угол», — сказано в сообщении.

Отмечается, что все, кто попал в реестр, распространяли недостоверную информацию о действиях российских органов власти. Кроме того, они не поддерживали проведение специальной военной операции на Украине.

Ранее прокуратура Ивановской области предъявила иск к Шевцову о взыскании более 1 млрд рублей и обращении в доход государства 150 объектов недвижимости. В 2010–2011 годах Шевцов монополизировал ключевые рынки города через сеть подконтрольных фирм, незаконно присвоив государственную и муниципальную собственность, считают в надзорном органе.

иноагенты
Минюст РФ
блогеры
журналисты
